Just nu: Inget Eurovison för Mariette

Det blev inte tredje gången gillt för Mariette Hansson från Harplinge som under lördagskvällen tävlade i finalen av Melodifestivalen. Mariette ställde upp med låten "For you" skriven av Jörgen Elofsson. Men det räckte inte hela vägen. Vinnare blev Benjamin Ingrosso med "Dance you off".

Detta var tredje gången som Mariette deltog i Melodifestivalen. År 2015 tävlade hon upp med låten "Don´t stop believing" och 2017 med "A million years".

Hennes bästa placering var 2015 då hon knep en tredjeplats.

Finalen av Eurovision Song Contest 2018 hålls i Lissabon 12 maj.