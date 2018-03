Delningsekonomi inget för svenskar

Kanske köpte du den där snöslungan som ni så alla väl behöver tillsammans med någon? Isåfall är du inte unik, men tillhör en av dem som delningsekonomin funkar för.

Jag tror det är funktioner vi blir intresserade av.

Det visar sig nämligen nu att vi svenskar är ganska dåliga på just detta, att dela med andra. Sneglar vi åt våra grannländer i Norden lyckas de dela mer, enligt rapporten "The Nordic market for circular economy".

Rapporten visar också att 51 procent av svenskarna är direkt negativa till att samäga saker med varandra.

Det blir en annan sorts ekonomi när vi inte är så prylintresserade

Men hållbarhetskonsulten Christer Owe ser saken från andra hållet. Att det är fler och fler som väljer att handla second hand till exempel. 16 procent av svenskarna handlar nu regelbundet second hand.



Varför är det som gör att vi svenskar inte verkar särskilt intresserade av att just dela med andra?

– Det är klart att det kan kännas lite byråkratiskt och så det här med delande. Det finns på så många olika nivåer, dels att man lånar en elvisp av grannen, men det kan också vara så att man betalar en månadskostnad för att få tillgång till vissa saker, säger Christer Owe.

Vad kommer vi att dela i framtiden?

– Jag tror det är funktioner vi blir intresserade av, vi är inte så intresserade av själva ägandet som sådant, utan vi vill ha tillgång till saker och ting och kanske betala då för att vara säkra på att få det.

– Det blir en annan sorts ekonomi när vi inte är så prylintresserade, säger Christer Owe.