Per Gessle redo för turné: En fantastisk resa med Roxette

I höst åker Per Gessle på turné med Roxettes låtar, det blev offentligt igår. Och vi frågade P4 Hallands lyssnare vilken låt de helst skulle vilja höra.

– Jag kan gissa att det är någon av de stora låtarna. The look, It must have been love eller Listen to your heart eller How do you do, säger Per Gessle.

Och det var låten Listen to your heart som var den mest populära, vilket inte förvånade Per Gessle.

– Vi har ju haft en sån fantastisk resa med Roxette, så det finns några låtar som har ett evigt liv, och den är en av dem. Alla människor på planeten har ju hört denna låten, så det är inte så konstigt att folk vill höra den. Det är bara häftigt, såklart! säger han.

Den elfte oktober startar han upp med Hamburg som första anhalt på sin Europa-turné, men denna gången är Marie Fredriksson inte med.

– Det är ju trist i sig, men samtidigt är det tråkigt att inte förvalta det musikaliska arvet alls. Jag har pratat med Marie, och det här är ett sätt att driva Roxette-materialet vidare. Jag ska inte försöka ersätta Marie, utan bara spela Roxette-låtarna. Alternativet vore att inte spela dem alls, och det vore hemskt trist.

Hur omfamnar man er gemensamma låtskatt?

– Jag vet inte riktigt än, jag tänkte ägna sommaren åt det. Vi har släppt 10 studioalbum och 53 singlar, så det är väldigt mycket material. Och jag vill välja låtar som människor känner till, men också som passar bandet som jag har.

Och trots att det förmodligen blir en intensiv sommar för Per Gessle kan det bli några timmar på stranden.

– Jo, jag kan ju lyssna på Roxette-låtarna från stranden!