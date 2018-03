Här är artisterna som uppträder under Halländska musikdagen

Artisterna som uppträder under Halländska musikdagen

Filippa Borgman, Halmstad

Vann P4 Nästa (Halland) 2017 med låten This time around av Tobbe Månsson

Westcoast Backbeat Orchestra

Bandet bildades för att de inte ville att Skamusiken ska dö ut. De är inte ett dansband men ett band som spelar musik som det ska dansas till...

Wendy Pop, Varberg

Martin Bäcklins soloprojekt. Han har fått höra att han låter som en arg Per Gessle.

Emma Hallin, Varberg

Singer/song-writer. Har deltagit i P4 Nästa tre gånger. Vunnit en gång 2013 med gruppen West End Station.

Vargen, Varberg

Vargen är artist- och bandnamn för Reine Johanssons musikprojekt. Musikvideon till låten "Tjuvskytten" började spridas i sociala medier under senhösten 2017 och hade vid singelsläppet i mars 2018 över 150000 visningar på sociala medier.

Bertil Schough, Falkenberg

Bertil Schough är känd för sitt deltagande i Falkenbergsrevyn. Musiker som släppte en platta 2013.

Karin Dahlberg, Varberg

Turnerar mycket, speciellt i Tyskland. 2010 sjöng hon på Ann-Sofie von Otters album Bach som nominerades till en Grammy i kategorin Bästa klassiska vokal och vann den danska radio 2:s grammy.

Fantastiska underhållningsbandet

En teater-/musikgrupp från Varberg med olika typer av funktionsvariationer. Initiativtagare till Musikhjälpenprojektet på Varbergs stadshotell före jul 2017.

Alexandra Nordwall, Kungsbacka

Deltog i P4 Nästa, 2016 med låten That´s what I´ll be under artistnamnet Alexia North.

Von Sicards, Halmstad

Johann, Lovisa, Matilda och David von Sicard är fyra syskon. De sjunger och spelar saxofon och trumpet. Deltog i Talang på TV4, gick vidare, men kom inte till final.

Alla tider till uppträdandena under Halländska musikdagen