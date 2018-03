Pokémonkort kan vara värda en förmögenhet

Ett Pokémonkort såldes nyligen för 35 300 kr på en auktionssajt. Magnus Johansson från Halmstad ligger bakom Retrospelspodden och har själv samlat på Pokémonkort.

– Visst är det spännande! Men man ska egentligen inte dra för stora växlar på det för just detta kortet har tidigare sålts för ungefär 7.000 kronor. Att den just nu såldes för 35.000 kan vara en tillfällighet, att många samlare vill ha det kortet just nu, säger han.

Han tror att det spelet Pokémon Go ligger bakom kortens popularitet, och att det även finns en nostalgisk aspekt.

Men kortet som såldes för 35.300 kronor var inte vilket kort som helst, utan en specialare. Andra kort kan vara värda en del pengar, men förmodligen inte så mycket, förklarar Magnus Johansson.

– Vill man verkligen sälja korten kan man sortera bort korten som är i dåligt skick, ta schyssta bilder och satsa på att sälja större samlingar. Då kan du få en hel del.