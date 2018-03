Säkerhetsexperten: Det du lägger ut finns alltid kvar på nätet

Facebook är i blåsväder, i dagarna avslöjades det att kampanjbyrån Cambridge Analytica olovligen fick tillgång till runt 50 miljoner Facebookprofiler – och all dess data.

Användare i Sverige har fått erbjudande till sig från analysföretaget och att ta hjälp av deras tjänster, däribland några av riksdagspartierna.

Den mångåriga säkerhetsprofilen Per Hellqvist är affärsområdeschef på säkerhetsföretaget 2Secure. Han säger att tankarna kring materialet vi publicerar på nätet och sociala medier, är väldigt skiftande från person till person.

– En del är ju väldigt paranoida och andra har ju ingen aning. Det är ju väldigt många som inte vill ha en aning heller, man vill bara delta i det allmänna samtalet på internet så man delar gladeligen med sig av hela sitt liv, säger Per Hellqvist till P4 Halland.

Tror du att den senaste tidens uppmärksamhet kring Cambridge Analytica och Facebookprofilerna blir en väckarklocka som får oss att ändra beteende?

– Ja på kort sikt, men på lång sikt kommer vi falla tillbaka som vi alltid gör. Är det roligt kommer man välja det framför det säkra alternativet. Man måste komma ihåg att uppgifterna som Cambridge Analytica har fått tag på har du lämnat ifrån dig frivilligt på olika sätt.

– Man måste komma ihåg att allt som du lägger ut, har lagt ut eller kommer lägga ut på internet alltid kommer att finnas kvar, säger han.

Det låter ganska dystopiskt, men det är så här det funkar.

Uppgifterna samlades in via ett personlighetstest i en app på Facebook. Sedan samlade appen in de inloggades Facebook-data, exempelvis namn, ort, ålder, kön och vilka sidor de gillat, men också data om de inloggades Facebook-vänner. Den insamlade datan användes sedan i bland andra Donald Trumps presidentvalskampanj.

I sammanhanget har George Orwells bok 1984 om det så kallade storebrors-samhället, nämnts.

– Vi har varit där länge. Skillnaden från boken är att vi har gjort det frivilligt, säger Per Hellqvist.