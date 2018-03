Gessle om VM-låten: Jag hoppas att alla blir nöjda

Scrolla ner för att höra hela låten i spelaren nedan!

I dag är det premiär får låten "Name You Beautiful" som skrivits till bordtennis VM i Halmstad. Låten har skapats av Halmstadborna Sebastian Atas, Victor Sjöström och Per Gessle. För Per Gessle var det självkart att tacka ja till att göra den.

– Jag blev jätteglad när jag blev tillfrågad och det är ju ett helt enormt stort arrangemang som hamnar i Halmstad så det är helt otroligt, säger han.

Bordtennis-VM spelas i Halmstad mellan 29 april och 6 maj. Över 100 nationer deltar i tävlingen som förväntas ses av 350 miljoner tittare världen över.

– Jag hoppas att alla blir nöjda med låten, att den gör nytta, att den förmedlar en positiv energi och gör sitt jobb helt enkelt, säger Per Gessle.