Oro för miljön efter cisternolyckan

– I dagvattendammens hamnutfyllnad är utloppet avspärrat och vi trodde under förmiddagen på söndagen att det inte hade kommit ut olja från avspärrningen, men det hade det gjort. Räddningstjänsten kommer under måndagen att jobba med att fånga in det som läckt ut, säger Tomas Sjöstedt på Halmstads kommuns miljöförvaltning.

Vad innebär det att oljan har kommit igenom?

– Det kan påverka fågellivet som finns i dagvattendammen. Men just nu verkar det inte som att det kommer ut i havet. Det hänger mycket på vädret och att vi inte får regn, säger Tomas Sjöstedt.

Finns det en oro över miljöläget?

– Ja, dagvattendammen är jag bekymrad över. Flyttfåglarna börjar komma nu och de vistas ju i dammarna men för havsmiljön ser jag inga större risker, säger Tomas Sjöstedt.

Tomas Sjöstedt säger att oljan kan sprida sig på två sätt, ett är mot hamnbassängen där den redan läckt ut och den andra mot dagvattendammen vilket är vad som oroar mest.

Saneringsarbetet kommer fortsätta ett par dagar framöver säger man från kommunen.

Det var i lördags som en cisternolycka inträffade på Oljegatan i Halmstad där en man i 60-års åldern omkom. En annan man blev enligt polisen lindrigt skadad.