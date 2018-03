Är det verkligen slutspel?

I söndags tog jag mig till Halmstad Arena för att se Hylte/Halmstads damlag ta sig till semifinal. Utan den minsta oro i kroppen och med en vetskap att de förmodligen, hur illa de än spelade, skulle vinna och avancera till nästa steg i slutspelet.

Minuterna före matchstart var det en avslagen stämning i hallen och redan i inledningen av matchen så kände jag både en trygghet, besvikelse och en slags tomhet. Så vad var det då som gjorde mig så besviken?

Linköping kommer till match, en match som förmodligen skulle bli den sista som det här laget skulle spela tillsammans säsongen 2017/2018. Kanske den sista matchen just detta lag någonsin skulle spela ihop, för laget förändras från säsong till säsong.

Att kliva in i en sådan match borde betyda att man kämpar, man sliter och man visar en glöd och en vilja som känns ända upp på läktaren. Visst ska jag säga att spelarna kämpade och slet, men den där glöden, den syntes faktiskt inte till och den kändes definitivt inte upp på läktaren.

Men jag är inte bara besviken på Linköping.

Hemmalaget såg minst lika bleka ut och bjöd tyvärr på en volleyboll som inte är värdig ett slutspel. Visst att det blixtrade till ibland men inte tillräckligt ofta.

Jag vet exakt hur svårt det är att spela dessa matcher, de där matcherna som du vet att du kommer vinna och de där matcherna som faktiskt inte på långa vägar tvingar dig att prestera på topp och utmana din nivå som volleybollspelare.

Jag kan erkänna att jag inledningsvis låtit fruktansvärt negativ och besviken men jag vill ändå inte lägga allt detta på just denna matchen, på de spelarna som stod på plan i just denna kvartsfinalen. Det såg tyvärr ganska likt ut i alla kvartsfinaler, på både dam- och herrsidan.

Jag vill lägga ansvaret på svensk volleyboll, att Elitserien inte håller högre klass. Att vi dessutom ska ha 10 lag i serien, när de åtta som gått till slutspel inte ens kan ställa upp med en full trupp – det tycker jag att man borde fundera ett extra varv kring.

Jag kanske låter gammal som säger att det var bätte förr, för det tvekar jag egentligen på om det var. Snarare var det så att jag var yngre, mer naiv och hade inte i närheten av de erfarenheter och meriter jag i dagsläget har.

Men någonstans minns jag glädjen i att få spela slutspelsmatcher, oavsett vem som stod på andra sidan nätet. Stoltheten och äran och att det faktiskt ligger på spelarna att respektera motståndet och bjuda både dem och publiken på årets volleybollmatch.

Jag hoppas verkligen att det ”hettar till” nu när vi kliver in i semifinalerna för jag vill se och uppleva matcher med nerv, spänning och med spelare som slänger in hjärtat på planen och sedan bjuder på a hell of a game!

