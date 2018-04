Just nu: 55 000 svenskar drabbade av Facebookskandalen

Bakgrund: Cambridge Analytica-skandalen

Facebook har fått mycket kritik sedan skandalen med Cambridge Analytica avslöjades.

Cambridge Analytica är ett amerikanskt dotterbolag till brittiska Strategic Communication Laboratories (SCL).

Enligt Facebooks beräkningar kan uppgifter från uppemot 87 miljoner Facebookanvändare – varav majoriteten, uppskattningsvis drygt 70,6 miljoner, i USA – hamnat hos Cambridge Analytica utan att användarna vetat om det. Företaget fick del av uppgifterna via en speciell app.

Cambridge Analytica lade 2014 också in långtgående frågor om Rysslands president Vladimir Putin i opinionsundersökningar till amerikanska fokusgrupper. Det handlade om allt från Putins popularitet till rysk expansionism.

Enligt USA:s federala valkommission anlitade Trumpkampanjen Cambridge Analytica i juni 2016 och betalade över 6,2 miljoner dollar (motsvarande nära 51 miljoner kronor) för dess tjänster.

Enligt flera dokument hade företaget 2014 och 2015 minst tre möten med höga företrädare för den ryska oljejätten Lukoil, i Storbritannien och i Turkiet. Enligt två tidigare SCL-anställda var ryssarna mycket intresserade av hur data användes för att påverka amerikanska väljare, rapporterar New York Times.

Den brittiska datainspektionen utreder Cambridge Analytica, och Facebookchefen Mark Zuckerberg har kallats till förhör i den amerikanska kongressen.

Facebook har bett om ursäkt för att informationen inte skyddats och lovat att sätta in åtgärder.

Källor: Channel 4 News, The New York Times, The Guardian