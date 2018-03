Amerikanska pengar strömmar in i israeliska bosättningar

Framförallt är det den växande gruppen amerikanska evangelikala kristna som står bakom donationerna. Sedan Donald Trump blev president känner gruppen stark medvind, säger Margy Pezdirtz, som leder den amerikanska högerkristna organisationen Christian friends of Israeli communities (CFOIC).



– Det som hänt sedan Donald Trump blev president är att vi känner större frihet än under Obama, då kändes det som att vi behövde vara tysta med det vi gjorde. Men under Trump kan vi öppet uttrycka vår kärlek och vårt stöd för Israel eftersom han stödjer Israel, säger Margy Pezdirtz, när vi träffas i bosättningen Karnei Schmron på ockuperade Västbanken.

Margy Pezdirtz kristna organisation finansierar ett sjuttiotal israeliska bosättningar på den av Israel ockuperade Västbanken. Pengarna går enligt Pezdirtz till dagis, lekparker, ungdomsgårdar och odlingsprojekt.

Enligt nyhetsbyrån AP sponsrar nu kristna grupper en tredjedel av alla migranter som flyttar till Israel. Donationerna kommer framförallt från amerikanska evangelikala kristna, en av de snabbast växande religiösa inriktningarna i USA.

Gruppen anses ha haft stort inflytande över beslutet att flytta USA:s ambassad till Jerusalem – inte minst genom den vicepresidenten Mike Pence som är evangelikal.

Så som Margy Pezdirtz och många amerikanska evangelikala tolkar bibeln har Gud lovat det heliga landet till det judiska folket, och för dom är det här en förutsättning för att Jesus ska återvända. Och med det heliga landet menas ett mycket större område än det som i dag är Israel.

– Det finns ett land för araberna, det heter Jordanien, och är byggt för dem, säger Margy Pezdirtz.

När jag påpekar att både USA, EU och FN slagit fast att Israel ockuperar Västbanken säger hon:

– Jag föreslår att dom läser sin bibel.