Tafsandet slut på Gustavsviksbadet

Vi rapporterade tidigare om att flickor och kvinnor blivit antastade av män eller unga killar på badhuset Gustavsvik i Örebro, men badet har i dagsläget i stort sett kommit tillrätta med problemen.

– Ofta var det ett gäng grabbar, tonåringar som började simma runt några tjejer, lite knuff och buff. Sen kulminerade det och tjejerna kände ett obehag, berättar Ylva Axell som är VD på Gustavsviksbadet.

En mängd åtgärder har sen dess satts in för att komma tillrätta med problemet. All personal på Gustavsvik har gått utbildning i kommunikation och konflikthantering. Extra väktare togs in för att hålla koll på män och killar som uppförde sig illa. Men vilka var då förövarna?

– Det var vanliga svenska killar eller grupper från HVB-hem. Det går inte att säga att det var mer av det ena eller det andra, menar Jonas Sjöqvist som är anläggningschef.

Badet anställde också några entrevärdar med goda språkkunskaper som kunde prata med i stort sätt alla grupper av gäster.

– De har betytt jättemycket för badsäkerheten totalt sett. Och klimatet har blivit mycket bättre för både gäster och medarbetare, säger Jonas Sjöqvist.

Hur upplevs badhuset idag, då? Ellen Mård var en av de som badade när vi besökte.

– Jag känner att det är ganska säkert här, det är ganska många vakter och personal runtomkring. För det är väl det man kan göra. Och sen att man även skulle kunna porta dem man misstänker, tycker Ellen Mård.

