Ny förlust för krislaget Örebro

Örebro har inte tagit en trepoängare sedan mötet med Leksand den 1 december. Det fick Örebroledningen att agera. I torsdags sparkades tränarna Johan Tornberg och Lasse Ivarsson - och lite senare på eftermiddagen presenterades Niklas Sundblad som huvudcoach och Petri Liimatainen som assisterande. Niklas Eriksson, som hämtades till Örebro i december, blir dock kvar som tredjelänk i ledarstaben.

Redan på fredagskvällen tog den nya duon, som 2014 förde Ingolstadt till seger i den tyska hockeyligan, plats i Örebros bås.

Men det gav alltså ingen omedelbar effekt, då närkingarna inför hemmapubliken förlorade den första drabbningen i back-to-back-mötet med serieledande Frölunda.

Örebro kom dock ut och spelade med mycket energi samtidigt som Frölunda drog på sig flera onödiga utvisningar i första perioden. Och efter knappt halva perioden skar Örebros Daniel Viksten in framför kassen och gjorde matchens första mål efter en läcker passning från kedjekompisen Martin Johansson.

– Jag och Martin brukar kunna hitta varandra bra. Sen hade jag lite flyt, pucken gick in i en konstig båge, sade Viksten i periodpausen till C More.

Målskytten fick också ett gott första intryck av nya tränarkonstellationen i båset:

– Det känns bra. Han (Niklas Sundblad) kommer in med väldig energi, skriker och pushar oss hela tiden.

Men Frölunda vände matchen i andra perioden. Först kvitterade Robin Figren när han sopade in pucken bakom Örebromålvakten Julius Hudacek. Och några minuter senare tryckte John Nyberg iskallt in 2-1 till gästerna.

Örebrotränaren Niklas Sundblad var ändå ganska nöjd efter andra perioden.

– Bra match och bra fart. Vi måste sätta puckar på mål och se till att trycka upp intensiteten, sade han till C More.

I stället fastställde Frölundas Nicklas Lasu slutresultatet 3-1 efter en riktig indianpass från hemmaförsvaret, nio minuter in i tredje perioden.

Örebro-Frölunda 1-3 (1-0, 0-2, 0-1)

Första perioden: 1-0 (8.17) Daniel Viksten (Martin Johansson, Johan Motin).

Andra perioden: 1-1 (9.54) Robin Figren (Simon Hjalmarsson, Sean Bergenheim), 1-2 (16.52) John Nyberg (Matt Donovan).

Tredje perioden: 1-3 (8.21) Nicklas Lasu.

Skott: 32-23 (11-6, 5-6, 16-11).

Utv, Örebro: 3x2. Frölunda: 5x2.

Domare: Linus Öhlund, Älvsbyn, och Sören Persson, Lidköping.

Publik: 5 500.