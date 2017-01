Nya fuktproblem på Örebro läns museum

Så sent som i november kunde P4 Örebro berätta att det under en längre tid varit problem på museet med att vatten läckt in i fastigheten, och att det blivit fukt och mögelskador, så allvarliga att personal blivit sjuka.

Då åtgärdade region Örebro län, som äger museet, de mest akuta problemen.

Men nu har nya problem uppstått.

Bland annat har der regnat in genom taket, på andra ställen än det som lagats, säger museiechef Birgitta Johansen till svt nyheter Örebro.

Två salar är stängda på grund av de här problemen.