Beslut: Rekonstruktion av Indianerna Speedway AB

– Vi måste bara få fram 300 000 kronor till ett så kallat avräkningskonto, för att kunna genomföra rekonstruktionen, säger Indianernas ordförande Dan-Åke Moberg till P4 Örebro.

Merparten av pengarna är för advokatarvode.

Styrelsen gav Dan-Åke Moberg att under måndagen få fram garantier för att de 300 000 kronorna kommer in. Så fort han fått det meddelar de advokaten som lämnar in handlingarna till tingsrätten om en rekonstruktion av Indianerna Speedway AB.

Moberg tror inte att en rekonstruktion innebär att det blir lättare att hitta sponsorer, men man undviker i alla fall en konkurs, vilket innebär att klubben kan köra i elitserien den här säsongen.

Hur lång tid räknar ni med att det tar?

– Det har jag ingen aning om, säger Moberg, men det är bråttom.

Företagsrekonstruktion:

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske. Undantaget från förbudet är utmätning för en fordran avseende underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt.

Källa: Kronofogden