Ett knapptryck sänkte regionens IT-system

Det var i fredags som problemen med datasystemet inom Region Örebro län började. När personalen började logga in i sina datorer på morgonen började systemet svaja.

Problemen fortsatte under helgen och all tillgänglig IT-personal jobbade för att finna felet. Under tiden fick vårdpersonalen sköta journalhanteringen på papper.

Nu på förmiddagen testades systemet och från klockan elva är det i gång som det ska. 2 000 användare har varit inne i systemet under ett så kallat stresstest, och det gick bra.

– Det har varit extraarbete bland personalen under helgen. De har fått dokumentera både i datorsystemet och på papper. Och nu måste de skriva in allt på papper in i datorerna, säger Gert Roos, som är IT-chef vid Region Örebro län.

Har det inneburit risk för patienterna?

– Nej, det har det inte.

Nu ska Gert Roos och hans kolleger göra en analys av vad som hände, men redan nu kan han säga något om vad som hände.

– Det här var ett väldigt udda fel. Det kan man inte skydda sig emot. Man kan säga att det var en modul i systemet där någon lagt till en tabell i en databas-sökning. Det ihop med en bugg i databasmotorn gjorde att det small. Det är ett kommando som inte går att göra längre, säger Gert Roos.