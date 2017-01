Boris René laddar inför Melodifestivalen

– Jag är hemma just nu och packar ihop det sista, säger Boris René när P4 Örebro ringer på måndagsförmiddagen.

Det blir en mellanlandning i Stockholm innan det är dags för resan till Göteborg.

– Vi ska bara fila på de sista detaljerna, sen "are we good to go". Det känns riktigt gött faktiskt.

Det är ett tufft motstånd i deltävling 1?

– För mig har Melodifestivalen alltid varit en fest, det har aldrig varit en tävling på så sätt.

Bara att få komma dit och presentera sin musik och få lyssna på de andras låtar är stort nog, menar Boris.

– Sen får man se vad som händer efter det. Allt efter det är bara bonus, så det är bara roligt för mig.