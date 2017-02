En död och flera skadade i olycka på E18

Vill du läsa Ekots direktrapportering om olyckan hittar du den här.

– Det är långa köer i riktning mot Arboga. Trafiken har sakta börjat rulla, men i riktning mot Västerås är det tomt i körfältet, säger P4 Västmanlands reporter Martin Vare, i Studio Ett kväll vid 23-tiden på kvällen.

Fortfarande, runt fem timmar efter olyckan, är det sju bärgningsbilar och fem polisbilar på platsen, enligt Vare.

– Det kommer ta många timmar till att städa upp det materiella och få bort alla bilar, säger han.

Ett stort antal fordon var inblandade i olyckan som ägde rum vid 19-tiden på kvällen. Enligt polisen rör det sig om en betonglastbil, en passagerarbuss och minst åtta bilar.

Enligt uppgifter ska bussen ha kört in i betonglastbilen, som stod still på vägen, och sedan har flera bilar också kört in i de båda fordonen.

Ett tiotal utryckningsfordon från polis och räddningstjänst kom till platsen, och vägen stängdes av i båda riktningar båda riktningar vid olycksplatsen. I stället leddes trafiken om via väg 250.

De skadade fördes till olika sjukhus. Enligt uppgifter till TT skickades sju personer till sjukhus i Västerås. Utöver dessa ska även elva lätt skadade personer ha förts till sjukhuset i Köping. Även i Örebro fick man in skadade. Det rör sig om fyra lätt skadade personer som fördes till sjukhus där.

Enligt boende i närområdet var det plusgrader i området tidigare under dagen, för att sedan frysa på på, med temperaturer som kröp nedåt tio minusgrader.

Martin Vare berättar att et är väldigt halt på platsen, och poliser har sagt att olyckan kan bero på just halka.

Dessutom har sikten varit dålig under kvällen.

– Det är jättedimmigt, stundtals ser vi knappt blåljusen alltså, det är jättetjockt, sade Sofia Hansson, som bor i närheten av olycksplatsen, till P4 Västmanland.