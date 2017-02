Jämn kamp men förlust för Örebro

Efter nio raka förluster ser nu trenden ut att ha vänt för Djurgården. Lukas Vejdemo låg bakom trendbrottet när han satte 2—1 i förlängningen borta mot Luleå. Segern var efterlängtad efter Djurgårdens nio raka förluster.

I hemmamatchen mot Örebro såg klubben till att börja på en ny positivare trend.

Markus Ljungh visade vägen till trepoängare i 2—0-matchen mot Örebro.

- Ja, det var skönt. Jag såg att det var bra skymning av (Mikael) Ahlén. Han vet var jag vill skjuta, så det var ett bra samspel, sade Ljungh om sitt 1—0-mål 4.48 minuter in i andra perioden till C More.

- Vi gjorde en bättre första period. Vi får försöka hitta tillbaka till det spelet, få ner puckarna och gå hela vägen på kropp. Det tycker inte att jag vi gjorde i andra.

Djurgården fick tillbaka lite av sitt spel i tredje perioden, och det resulterade i att Emil Johansson pangade in 2—0 efter 7.15 minuter.

Det var allt hemmalaget behövde för att säkra andra raka segern och därmed fortsätta jaga Karlskrona och tabellens sista slutspelsplats.

Även om Djurgården var överlägset var det dock inte säkert att det ens skulle blir något mål i Hovet. Chanserna fanns där men ineffektiviteten var hela tiden närvarande. Allra tydligast i slutet av första perioden, då Matt Anderson hade öppet mål men tog lite för lång tid på sig och Julius Hudácek, Örebros målvakt, hann göra en kanonräddning

Och det var just Hudáceks spel som såg till att Örebro ändå kunde hålla hyfsat jämna steg med Djurgården.

Men till slut kunde inte ens han stå emot och hemmalaget avgjorde genom Markus Ljungh och Emil Johansson.