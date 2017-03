Bik Karlskoga förlorade även andra finalmatchen

Mora har tagit ett stadigt grepp om finalen i hockeyallsvenskan. Efter 3-1 i första matchen borta mot Bik Karlskoga följde laget upp med 7-3 på hemmaplan.



Och det var mycket tack vare Pierre Engvall.

-Jag hade många lägen i förra matchen men då fick jag inte in pucken, så det var riktigt skönt, sade han till C More.



20-åringen ordnade 1-0 efter 2.21. Kevin Goumas och Oskar Svanlund hann peta in var sitt mål innan Engvall höll sig framme igen i början av andra perioden och ökade på till 4-1.



Karlskoga skapade sedan en viss nerv i matchen med två snabba reduceringspuckar, 2-5 genom Carl Persson och 3-5 av Victor Berglind, men Mora drog ifrån igen och vann med 7-3.



Moras seger gör att klubben redan på torsdag kan bli klart för direktkvalet till SHL. Men om Karlskoga lyckas vinna den matchen väntar en ny duell på lördag och sedan eventuellt femte och sista på måndag.