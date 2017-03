Karlskoga till SHL-kval trots dramatisk upphämtning av AIK

AIK var uträknade men reste sig på tio. Med 2-0-underläge och en minut kvar att spela såg Karlskoga ut att gå mot en säker seger och direktkvalmatchen till SHL mot Rögle.

Jonas Almtorp gav gästerna en gnutta hopp när pucken via målvaktens rygg trillade in med 37 sekunder kvar att spela. Mads Larsen är en ovan målskytt, men nu kom målet i rättan tid. Med endast sju sekunder kom kvitteringen efter ett skott studsade in i krysset.

Den första perioden var jämn, men AIK hade två bra lägen att göra mål i början. Karlskoga kom in i matchen ju längre perioden led.

Den andra perioden präglades av en massa slarvfel och en mängd chanser skapades. Att det dröjde till periodens 18:e minut är en gåta. Det var Karlskogas skyttekung Viktor Ejdsell som spräckte nollan.

När Simon Mattsson ökade på till 2-0 i början av den tredje akten kunde hemmalaget skönja matcherna mot Rögle i horisonten. I den fjärde perioden böljade spelet fram och tillbaka, men skotten var inte alltid så välriktade. I slutet av perioden var Viktor Ejdsell på väg att jubla när Gasper Kroselj sträckte ut benet och räddade med ytterkanten av benskyddet.

6,59 in i den femte perioden kom avgörandet. Carl Berglund sköt in 3-2 till Karlskoga och Nobelhallen exploderade i ett jubel. Nu väntar Rögle i en kamp om bäst av sju matcher för att nå SHL. Den första spelas på torsdag i Ängelholm.