Enkel marsch till semi för Örebro volleys damer

Och det brukar innebära problem när man "bara" ska slå in den och Sollentuna stod emot bra inledningsvis och hade även ledningen ganska långt in i första set, men det bättre laget skulle ta hem det till slut då Örebro slog in setbollen till 26-24 och det skulle visa sig bli viktigt.

För i andra set ändrade hemmalaget i sina anfallskombinationer och träffade rätt och vann setet med klara 25-16.

I det tredje setet släpper Örebro på handbromsen och vinner det tredje och sista setet med 25-10 och nu väntar Hylte/Halmstad i semifinal.