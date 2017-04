P4 Nästa går in i nästa moment

Den första april avslutades inskickningsperioden för bidrag till vår P4:s stora musiktävling P4 Nästa.

Nu väntar jurysammanträde där fem finalister ska utses bland de inskickade bidragen. Finalisterna kommer sen att få sina låtar spelade på P4 Örebro under april och maj, fram till den första juni. Då hålls nämligen den stora finalen under eftermiddagsprogrammet på stortorget i Örebro. Missa inte det.



Sammanlagt skickades tjugo bidrag in till P4 Örebro.