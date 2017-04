Så här blir Open Art i Örebro i år

Den 18 juni är det invigning av konstutställningen Open Art som hålls utomhus och inomhus i centrala Örebro.

Av de 60-tal konstnärer som deltar kommer en tiondel från Örebro län, berättar Nina Glim­vall, verksamhetschef för Allmänkultur vid Örebro Kommun och en av dem som jobbar med utställningen.

Vem minns inte den rosa gatan, som var en del av Engelbrektsgatan vid förra utställningen för två år sen.

Kommer det vara nån mer sån där speciell plats i år?

– Ja, det kommer att vara en plats som är speciell i år, men den är inte helt klar, så den får ni faktiskt vänta med lite grann.

Platsen är utsedd, men vad det blir för konstverk på platsen är inte helt klart ännu.

Open Art pågår till den 10 september.

Här är de konstnärer som är klara för Open Art



Adriana Affortunati (BR)

Aiko Miyanaga (JP)

Alexander Creutz (SE)

Anna S Pettersson (SE)

Anna Ström (SE)

Anya Blom (SE)

Brandon Vickerd (CA)

Carlos Castro (CO)

Chiharu Shiota (JP)

David Mesguich (FR)

Diao Wei (CH)

Ea ten Kate (NL)

Elin & Keino (FI)

Etam Cru (PL)

Francesco Bracci (CR)

Fredy Alzate (CO)

Greger Ståhlgren (SE)

Henrik Jonsson (SE)

Hitoshi Ushijima (JP)

Juan Luis Mesa (CO)

Kanae Ohgi (JP)

Kristin Capp (US)

Leidy Chavez & Fernando Pareja (CO)

Leonel Vásquez (CO)

Lina Sundin & Jens Erlandsson (SE)

Maria José Arjona (CO)

Marisa Merlin (IT)

Mauricio Bejarano (CO)

Mercedes Angola (CO)

Mikkel Johnsen (DK)

Miler Lagos (CO)

Moran Kliger (IL)

Nandita Mukand (IN)

Nelson Vergara (CO)

Nicole Banowetz (US)

Niklas Fännick (SE)

Oscar Munoz (CO)

Pekka & Teija Isorättyä (FI)

Raul Cristancho (CO)

Rodrigo Facundo (CO)

Rosario Lopez (CO)

Satoshi Murakami JP)

Serkan Demir (TR)

Songnyeo Lyoo (KR)

Tadashi Kawamata (JP)

Tania Ruiz Guiterrez (CL)

Teppei Kaneuji (JP)

Tetsuhiro & Kiryomi Uozumi (JP)

Timo Konttinen (FI)

Toxicomano (CO)

Xenia Popaja (BA)

Yukihiro Taguchi (JP)

Yusuke Asai (JP)