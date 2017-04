Fyran på Viktoriaskolan i Brickebacken Örebro vann batterijakten

Uppslutningen bland landets skolor har varit stor med 35 000 elever i 1 400 klasser som har varit med och samlat in batterier. De har också funderat på hur man på bästa sätt kan förmå oss andra att inte slänga batterierna utan lämna dem till återvinning.

Och priset gick alltså till klass fyra på Viktoriaskolan i Brickebacken. De får som pris 50 000 kronor.

Och en höjdpunkt var också att de fick besök av humorgruppen I just want to be cool.

Såhär berättade några av eleverna själva om segern:

– Ungefär 24 kilo.

– Jag tror jag samlat in 10-15 kilo.

Trodde ni att ni skulle vinna hela tävlingen?

– Jag hade på känn att vi kunde ta hem det men jag var inte helt 100.

Hör dem med egna ord i ljudklippet ovan.