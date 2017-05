Olivia Lundberg sjunger om att våga lämna kärlekslösheten

Olivia Lundberg läser Musikproducent på Musikhögskolan i Örebro, men är vänersborgare i själen.

Hon är sångerska, gitarrist, låtskrivare och producent på låten I Rather Go som hon tävlar med i årets P4 Nästa. I samma tävling har hon varit med och tävlat med låten Was it ever a fire (2013) och A Victim Hunt (2015) och tyckte att det var så sjukt kul så hon vill göra det igen.

– Enda skillnaden är att jag i år har gjort produktionen på egen hand.

I Rather Go ligger henne varmt om hjärtat just för att det är första gången hon faktiskt vågat lita på mina färdigheter och göra det själv.

– Musiken startade tidigt för mig. Jag hittade en gammal låt därhemma där det stod Olivias låt.

Du startade innan skolan alltså?

– Jag hade i alla fall en sån ambition.