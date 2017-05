Krisläge i ÖSK efter ny förlust

Inför mötet på Behrn arena fick Örebro på förmiddagen fick beskedet att avstängde anfallaren Kennedy Igboananike även skulle missade denna match då klubbens överklagan avslogs - har det fortsatt tungt. Närkingarna har inte vunnit på en månad, och bara tagit en poäng på de sex senaste matcherna.



Efter 42 minuter gick ÖSK-yttern Michael Omoh omkull i en närkamp vilket gav Sundsvalls försvarare Noah Sonko Sundberg öppen gata att kliva in centralt. Sonko Sundberg klippte sedan till från ett par meter utanför straffområdet och bollen letade sig in vid stolpen bakom Örebromålvakten Oscar Jansson.



Örebro fick det även motigt i andra halvleken. Efter en timmes spel blev ÖSK:s mittback Damien Plessis utvisad efter att ha rivit ner Peter Wilson som var på väg att skaffa sig ett friläge.



Men efter 70 minuter var Örebro mycket nära att kvittera två gånger om när både Martin Lorentzson och inhopparen Arvid Brorsson nickade till på hörnor. Men ingen lyckas överlista födelsedagsbarnet Tommy Naurin som kunde firade med att hålla nollan för fjärde matchen i följd.



Efter 77 minuter fastställde sedan inhopparen Linus Hallenius slutresultatet när han tryckte in en retur bakom ÖSK-målvakten Oscar Jansson.

ÖSK har då på de senaste 6 matcherna bara tagit 1 poäng , gjort ett mål och släppt in 12, inget vidare facit.

Örebro-Gif Sundsvall 0-2 (0-1)

0-1 Noah Sonko Sundberg (42), 0-2 Linus Hallenius (77).



Utv, Örebro: Damien Plessis (61).



Varningar, Örebro: Nordin Gerzic. Gif Sundsvall: Kristinn Steindorsson, Eric Larsson, Jonathan Morsay.



Domare: Bojan Pandzic, Göteborg.



Publik: 5 144.



Örebro (4-4-2): Oscar Jansson - Martin Lorentzson, Damien Plessis, Michael Almebäck, Sebastian Ring (Jonathan Lundberg 75) - Maic Sema (Arvid Brorsson 62), Nordin Gerzic, Filip Rogic, Michael Omoh - Victor Sköld (Johan Mårtensson 46), Nahir Besara.



Gif Sundsvall (3-4-3): Tommy Naurin - Marcus Danielsson, Eric Björkander, Noah Sonko Sundberg - Eric Larsson (Sebastian Rajalakso 81), Smajl Suljevic, Kristinn Steindorsson (Jaudet Salih 80), Dennis Olsson - Jonathan Morsay (Linus Hallenius 68), Peter Wilson, Romain Gall.