Finalist 2: Olivia Mary Lundberg

Omröstningen sker endast med sms-röster.

Om du vill rösta på Olivia Mary Lundberg - skickar du p4öre låt2 till 72250.

Du kan rösta till och med finaldagen 1 juni klockan 17.15.

Max 10 röster per person.

Olivia Mary Lundberg har bara nyligen flyttat till Örebro där hon pluggar till musikproducent på Musikhögskolan i Örebro. Hon är vänersborgare i själen och har tävlat i P4 Väst vid två tidigare tillfällen.



’’If you don’t love me than I rather go’’ lyder sista frasen i refrängen på låten. Låten handlar om att våga lämna ett kärlekslöst förhållande bakom sig, och inte stanna bara för att det är bekvämt, berättar Olivia Lundberg.



Hon har själv producerat låten och i låten hörs även Anders Engström på bas, Carl-Johan Fåglefelt, på trumpet och Paul Svensson på trummor.