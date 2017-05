Frivilliga ger inte upp sökandet efter 22-åringen

Sökandet fortsätter efter den 22-åring som varit försvunnen sen i måndags, som sågs sist i Hallsberg.

Trots att det kommit in tips, så är han ännu inte återfunnen. Missing people började runt elva-tiden under lördagen och går skallgång under eftermiddagen med fem patruller med runt 25 frivilliga sökare.

– Vi fortsätter så länge det finns sökare och underlag, Säger Ulrica Öhman, administrativ chef för missing people och fortsätter:

– Vi fortsätter att utgå från återvinningscentralen just nu och kammar av området ordentligt, säger Ulrica.