Slängde sopor fel - nu vräks hyresgästerna

Det är tidningen Hem & Hyra som rapporterar om vräkningarna. Enligt juristen Thomas Saglind på Hyresgästföreningen i Örebro är det oklart om felslängda sopor är skäl för uppsägning.

- Hyresvärdar kan säga upp av många olika skäl, men det är inte förrän det prövas av hyresnämnden som man vet om det är skäl nog för att besittningsskyddet ska ge vika, säger han till Hem & Hyra och råder alla att bestrida uppsägning.

Hemgården motiverar beslutet med ökade kostnader för sophantering på grund av felsortering.

- Trots nya miljörum och all information har sopsorteringen varit under all kritik, säger bolagets ekonomichef Marcus Halvorsen till Hem & Hyra.

- Här handlar det om att ett fåtal individer med stor likgiltighet gör fel gång på gång trots skriftliga rättelseanmaningar.