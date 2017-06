Så röstar du i P4 Nästa

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som t ex WyWallet som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet.

Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.



Bidrag nr 1: Som en stjärna - Ola Stålberg. Skicka p4öre låt1 till 72250



Bidrag nr 2: I Rather Go - Olivia Mary Lundberg. Skicka p4öre låt2 till 72250



Bidrag nr 3: När du drar - Pura Vida. Skicka p4öre låt3 till 72250



Bidrag nr 4: You - PHIA. Skicka p4öre låt4 till 72250



Bidrag nr 5: Don't Hold Back - Le Sun ft. Erik Ståhlberg. Skicka p4öre låt5 till 72250