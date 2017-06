Många brottsliga assistansbolag i Örebro

Bolagens företrädare är bland annat dömda för grova ekobrott, enligt tidningen.

– Vi har under en längre tid sett att det finns ett helt nät av oseriösa och rent av brottsliga bolag i Örebro, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare.



Varför har då det här blivit ett problem i just Örebro?

– Det handlar bland annat om att privata assistansbolag från området har växt fort och blivit lönsamma fort, vilket har skapat ringar på vattnet och även lockat in oseriösa aktörer som vill tjäna snabba pengar, säger Linus Nordenskär till SvD.



Personerna i de oseriösa bolagen har också haft kopplingar till minst ett bolag till, bland annat via släktband.



Genom att bolagen hjälper varandra kan de slussa över funktionshindrande till ett nytt bolag om ett annat bolag skulle få indraget tillstånd.