Open Art drabbad av en ''art attack''

Det är i svartån som ett flertal olika t-shirts sitter på en stålpinne med olika tryck på. Men trycken har alla en rödtråd, nämligen den kinesiske konstnären Ai Weiwei som senast 2015 hade 375 overaller hängdes över köpmangatan i centrala Örebro under Open Art. På t-shirtsen kan man läsa bla ''The other Wei'' och ''I did it my Wei Wei''.

Men det Patrick Bentham Radley vill är att konsten ska vara humoristisk.

– Jag gillar humoristisk konst, jag tycker konst ska göra folk glada

Men har du sökt in till Open Art i år?

– När vi skulle söka hade jag några idéer men då märkte att jag inte skulle hinna med det till i år. Men nästa Open Art ska jag söka och skicka in i god tid och vara bered nästa gång.

Ledningen för Open Art har varit positiva till Patrick Bentham Radley innovativa verk. Något som han är glad för.

Om nu ledningen tycker detta är kul, ska du inte låta detta bli din grej då?

– ja jo.. Jag är inte färdig här i år, det kommer flera bidrag som jag jobbar med faktiskt säger Patrick Bentham Radley

Det kommer alltså bli flera ''art attacker'' under sommaren i centrala Örebro. Vi får se var Patrick Bentham Radley väljer att sätta dom nästa gång.