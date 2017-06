Terrys fullträff bröt Djurgårdens segersvit

Solen strålade starkt och värmde väl när formstarka hemmalaget Djurgården dominerade matchinledningen mot formsvaga jumbon Kif Örebro.



Djurgården skapade utrymme och fart genom högermittfältaren Johanna Rytting Kaneryd som skapade lägen för anfallaren Mia Jalkerud. Men lagkapten - som avgjorde Stockholmsderbyt mot Hammarby för en och en halv vecka sedan - misslyckades med avsluten och förblev mållös.



När den inledande Dif-offensiven lagt sig spelade Kif Örebro - som inför matchen inte vunnit sedan 1-0-segern mot Kristianstad den 22 april - upp sig.



Det bolltrillande mittfältet med landslagsveteranen Lisa Dahlkvist hittade rätt i passningsspelet och EM-truppskrällen Julia Spetsmark och svensk-amerikanska Hanna Ferry hotade framåt.



I slutet av halvleken skapade Örebro rejält tryck mot isländske Djurgårdsmålvakten Gudbjörg Gunnarsdóttir som hållit nollan i tre raka matcher.



Fram till nu.



För i efterspelet till en hörna dunkade innermittfältaren Fanny Andersson in sitt andra mål för säsongen i den 45:e minuten. Örebro kunde gå till halvtidsvila med 1-0 i ryggen.



Djurgårdens bästa målskytt i år, Tempest-Marie Norlin, kvitterade till 1-1 med sitt fjärde mål för säsongen i den 59:e minuten.



Julia Spetsmark är uttagen som mittfältare i EM-truppen som inleder slutspelet i Nederländerna om tre veckor. Men i Kif Örebro spelar den kvicka 27-åringen oftast som anfallare.



Spetsmark hade ett par bra lägen under den avslutande halvtimmen men hittade inte nät. Bland annat efter att Djurgårdenmålvakten Gunnarsdóttir gjort en enhandsräddning med högerhanden vid ett friläge.



Matchen såg ut att sluta 1-1 när Örebros Hanna Terry ville annorlunda, drog till på distans och fick se 2-1-segermålet segla in i den 85:e minuten.

– Drömmål, utbrast Örebrosympatisörerna i publiken.

– Jag trodde bollen skulle gå över men den höll sig i banan och satt i krysset. Vi förtjänade att vinna, sa Hanna Terry till Radiosporten.

De tre poängen innebär att Kif Örebro klättrar två placeringar, över kvalstrecket, i en haltande tabell.