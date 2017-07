Skadat konstverk i Slottsparken

Konstverket är skapat av Marisa Merlin.

Elin Persson, som är projektledare vid Open art, har ännu inte sett skadan och kan inte uttala sig om hur den uppkommit. Men eftersom verken står oskyddade i det offentliga rummet så kan både olyckor och skadegörelse hända, säger hon.

Tidigare har verket "Mount Fuji" vid kanlsibron rasat ihop men det är nu åtgärdat.



Arrangörerna har också fått plocka ner den stora siluetten av ett ansikte med titeln "Sorry not sorry" av David Mesguich som hängde på Myrornas vägg eftersom konstruktionen inte höll uppe verket.