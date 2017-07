Nu inför Öbo ny hyresmodell - rabatt på nyproducerat

Örebrobostäder (Öbo) inför nu en ny hyresmodell för nyproducerade lägenheter. För dessa gäller numera en rabattstege som ska löpa under tio år.



Grundtanken är att fler ska ha råd att flytta in i en nyproducerad lägenhet. Maximalt kan rabatten uppgå till 30 procent av den framförhandlade hyran under det första året.

I framtiden kommer även nästan en tredje del av alla lägenheter i ett projekt med nyproducerade lägenheter lottas ut slumpvis, och följer alltså inte den vanliga köordningen där flest köpoäng ger förtur. Tanken är bland annat att nyinflyttade örebroare ska kunna gynnas av tillvägagångssättet. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Vi har tidigare berättat om Öbos planer på att införa rabatten.