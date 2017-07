Efter Hellström tar Gessle över Örebro

Per Gessle är ute på en sommarturné under namnet ”En vacker kväll, sommarturné 2017”. Frågan är bara om vädrets gudar är med Per Gessle och hans band när de nu gör ett stopp i Örebro.

Kvällens konsert utanför portarna till Gustavsviksbadet i Örebro är den första turnén där Per Gessle bjuder på både solomaterial och hittar som härrör från Roxette- och Gyllene Tider-tiden.