Klara-Linn om jordbävningen: "Det gick inte att stå upp"

– Det kändes rejält. Det gick inte att stå upp och det flög saker, berättar Klara Linn Silfverhjelm från Degerfors.

Klara-Linn och hennes vän hade precis satt sig vid en restaurang på stranden intill centrum när marken plötsligt började skaka.

– Just när det hände så skrek folk. Han som jobbade skrek att alla måste ut och att vi inte fick vara under taken, minns Klara-Linn.

Skalvet inträffade 01:30, 16 kilometer öster om den grekiska ön Kos. Två personer har omkommit på en bar i centrala Kos där taket rasat in, rapporterar AFP. 130 personer uppges ha skadats i delar där skalvet varit som värst.

Skalvet hade magnitud 6,7 på richterskalan, enligt USA:s geologiska myndighet.

När Klara-Linn och hennes vän kom tillbaka till hotellet fick de inte komma in.

– Alla hotell hade evakuerat. Vi fick filtar och låg på solstolar i typ fem timmar utanför hotellen, säger hon och fortsätter:

– Det är väldigt mycket som är trasigt. När vi kom in på våra rum igen låg lådorna på golvet och sängarna hade flyttat sig.

Ännu har de inte fått någon information från resebyrån Apollo.

– Vi ringde Apollo det första vi gjorde men vi har inte fått någon kontakt. Men de som jobbar på hotellet sa att det var den kraftigaste jordbävningen på 70 år.

Hur mår du efter omständigheterna?

– Jag har inte hunnit känt efter så mycket, jag har bara sovit två timmar i natt.