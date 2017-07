Förlängd vaccinationstid viktig för lantbrukare

Sedan 2008 har man sett ett antal utbrott i Sverige, bland annat i områden vid Kvismaren. Även om utbrott av mjältbrand är ovanliga i Sverige så har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) valt att förlänga vaccinationstiden för i området runt Kvismaren.

I och med att Kvismaren är ett våtmarksområde är det svårare att garantera att det inte finns någon marksmitta kvar. Därför har SVA beslutat att förlänga vaccinationstiden med ytterligare två år.

Bengt Dalme, lantbrukare på Hammars säteri söder om Örebro, är lättad över beslutet.

– Vi var väldigt oroliga hur det skulle bli när den första femårsperioden var till ända, framför allt med tanke på att vi hade ett återfall med djur som insjuknade i mjältbrand för tre år sedan vid Nynäs.

Ett mjältbrandsutbrott innebär ekonomiska konsekvenser för lantbrukarna när djur insjuknar och dör.

– När det började närma sig slutet på femårsperioden och vi inte skulle vaccinera längre hade vi ett möte med Jordbruksverket och Länsstyrelsen för att diskutera om det inte var läge att förlänga vaccinationstiden i ytterligare två år.

Mjältbrandsbakterier bildar sporer som är mycket motståndskraftiga och kan överleva nere i jorden i över 40-50 år. Om de kommer upp till markytan kan betande idisslare, som kor och får infekteras.

Man har också sett spridning via vatten i samband med utbrott. I fallet med Mjältbrand vid Kvismaren tror man att det var just vattenburna sporer som grävts upp som gjorde att djuren sjuknade in.

– Börjar djur dö igen är det helt på lantbrukarens konto. Därför känns det skönt att vi har fattat beslutet att vaccinera i två år till, säger Bengt Dalme.

Vid det senaste utbrottet 2011 insjuknade 24 av lantbrukarens kor. Jordbruksverket ersätter inte djur som dör i betet utan bara djur som avlivas efter att myndigheten fattat beslut om avlivning.

– Det går relativt fort från att man ser att ett djur börjar bli slött, vinglar och lägger sig ner tar det bara tio, femton minuter innan det är slut.

Har du funderat på hur du ska göra om vaccinationstiden inte förlängs efter de här två åren?

– Jag hoppas på att det blir en förlängning. Annars får man väl fundera på om man ska hålla på ytterligare några år till.