Kvinnokliniken: Sammanslagningen med Karlskoga lyckad

Även i år får den som bor i Karlskoga och på andra platser i regionen ta sig till Universitetssjukhuset i Örebro för att föda.

På kvinnokliniken säger man att det varit en hög arbetsbelastning under sommaren, med fler förlossningar hittills jämfört med samma period förra året.

Lovisa Bergengren är tillförordnad enhetschef för kvinnokliniken. Hon säger att det delvis varit tufft, men menar också att man tack vare sammanslagningen med Karlskoga lasarett lyckats bra med bemanningen.

– Jag tycker att vi klarat av sommaren bra. Det här året har vi ju en vana av sammanslagning, och även befolkningen känner bättre till i år att det är såhär.

Men sammanslagningen har väckt starka reaktioner, både hos sköterskor på Karlskoga lasarett och hos föräldrar som får ta sig till Örebro istället för att föda närmare hemorten.

När Karlskoga lasaretts förlossningsavdelning förra sommaren höll stängt fick Annika och Peter Vikeskär ta sig in till Örebro för att föda. Värkarna började sent under natten och på väg in till sjukhuset hamnade de i trafikköer på grund av ett vägarbete.

Väl på plats i Örebro gick förlossningen bra, även om föräldrarna märkte av en hög belastning på förlossningsavdelningen.

– Larmen gick ju nästan oavbrutet inne på avdelningarna. Det saknades påfyllning av mat, blöjor, rengöring av toaletter. Och det fanns inte heller plats för oss killar att sova över, som det gjorde när vi födde på Karlskoga, säger Peter Vikeskär.