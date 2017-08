Alexander Axéns nya uppdrag – expert i tv

– När de hörde av sig tvekade jag inte en sekund, säger Alexander Axén i ett pressmeddelande till fotbollskanalen.

Det var i söndags, i förlustmatchen mot Sundsvall, som Alexander Axén gjorde sin sista match som ÖSK-tränare.

Hans assisterande tränare, Axel Kjäll har nu tagit över huvudansvaret för laget.

Nu är det klart att Axén blir tv-expert i C more.



– När C More hörde av sig tvekade jag inte en sekund. Jag tycker att Fotbollssöndag ger allt en fotbollsälskare vill ha och jag ser verkligen fram emot att få köra igång, säger Alexander Axén.