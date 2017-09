Artilleriregimentet är på plats i Villingsberg

Redan måndagen den 4 september började Artilleriregementet köra ner sina fordon ner mot Villingsberg för att utföra övning som startar den 6 september.

– Vi ska sam-trimma med andra förband i min funktion och öva ihop, säger Jonas Lotsne regementschef för artilleriregementet Boden.

Det kommer vara många människor i ruljans under övningen - runt 300 under veckan - och sedan kommer ytterligare 500 under helgen, så det blir ett maxantal på cirka 800 personer.

Just den här övningen som sker från och med den 6 september har inget med Aurora 17 att göra men artilleriregementet kommer att delta i Aurora 17 längre fram.

– För våran del så börjar Aurora 17 den 18 september och vi kommer delta med en artilleribataljon.

De stora övningarna kommer också avge mer ljud är vanligt runt om Villingsbergområdet men Jonas Lotsne hoppas att lokalinvånarna inte ska störas allt för mycket.

– Vi har förvarnat i media om att det kommer bullra så jag hoppas att det inte stör och påverkar allmänheten allt för mycket.