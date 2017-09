Last night in Örebro – fotografer ger Trump svar på tal

"What happened last night in Sweden?" "Vad hände igår kväll i Örebro?" USA:s president Donald Trump hade sett ett tv-inslag på Fox News när i ett tal refererade till kaoset efter att Sverige öppnat sina gränser för flyktingar från länder som Irak, Syrien och Afghanistan. Men många kände inte igen sig i bilden som Trump målade upp.

– What happened last night in Sweden, alltså vad hände igår i Sverige. Trump har ju uppenbarligen ingen aning vad som händer en vanlig vardagskväll i Sverige, i varje fall inte om man tittar på bilderna som kom med i boken, säger Kicki Nilsson, en av ett hundratal svenska fotografer vars bilder valts ut till projektet "Last night in Sweden".

Ämnena spänner över fotbollsmatcher, armbrytning i Nora och en spraytan-salong i Örebro till Pavel Koubeks bilder på motorintresserade ungdomar i Marieberg.

– Jag har passerat platsen några gånger och sett att det samlas en hel del ungdomar i Marieberg. De hänger där, åker runt med bilarna, hånglar och slåss kanske lite någon gång. Jag tänkte att det känns som rätt så svenskt glesbygdshäng.

Förlaget fick in över 10 000 bilder som sållades ner till ungefär 2 000. Av dem publiceras 200 bilder i en bok och en utställning på Fotografiska museet i Stockholm i mitten av september. Donald Trump och EU-ledare får också varsitt exemplar.

Tror ni att det var det här Trump väntade sig när han refererade till "last night in Sweden"?

– Trump utgick ju ifrån ett tv-inslag från Fox News om ett Sverige i kaos, en bild som jag och många med mig inte känner igen sig i.