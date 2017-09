Örebro nära överlista Luleå i SHL-premiären

Luleå tog till slut hem segern i SHL-premiären hemma mot Örebro. Men det var efter dramatik.

De hade en klar ledning med 3-0. Då vaknade bortalaget till under slutskedet av den andra perioden och gjorde två snabba mål.

Sedan satte Tom Wandell 3-3 i början av den tredjeperioden. Matchen gick till slut till straffar där Luleå var vassast.

Luleå fick en smakstart efter att Örebro slarvat i egen zon. Patrick Cehlin snappade upp en förlupen puck och serverade Niklas Olausson som satte ledningsmålet.

Tolv minuter in i den första perioden blev Anton Hedman framspelad framför mål och kunde enkelt styra in 2-0.



Sedan bjöd hemmalaget som sagt in Örebro i andra och förlorade den med 1-2.



Och tredjeperioden var knappt tre minuter gammal när Tom Wandell lirkade in kvitteringen till Örebro och vändningen var ett faktum.



Matchen avgjordes i straffar där Örebro bommade sina två straffar. Luleå, genom Einar Emanuelsson och Patrick Cehlin, var kyligare och säkrade segern genom att sätta sina straffar och fixade hem extrapoängen.