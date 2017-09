Silvermedalj med guldglans till OK Tisaren

Orienterings SM avslutades på söndagen i ett dimmigt och grått Ånnaboda. I sluttningarna ner och omkring Matsabacken avgjordes stafetterna och det var rejält jobbigt för alla. Och det lokala stafettlag som det lös mest om var OK Tisarens H20 lag som sprang in som 2:a efter suveräna segrarlaget från Stora Tuna. På första sträckan kämpade sig Olle Josarp in som 12.a bara 1.26 från täten - Det var jobbigt , sa han, väldigt mycket folk i skogen, försökte ligga lågt och hålla ihop det.

Han lämnade över till unge Valter Pettersson som skrattade redan på väg ut från stadion och överraskade alla genom att plocka 6 placeringar - Det gick väldigt bra , var hans kommentar. Och han lämnade över stafettpinnen till Filip Jakobsson som haft lite stolpe ut under alla SM tävlingar så här långt och såg nu sin sista chans att ta medalj som junior på SM och som han gjorde det

"Bara ut och köra och man blir hur motiverad som helst att göra ett bra lopp när man har lagkamrater som gör ett jättejobb innan och skapar ett sådant inspirerande läge"

Filip sprang ikapp och förbi alla de andra bortsett från det bortflyende segrarlaget och kom in på upploppet som tvåa - Det var ren njutning hela vägen, det är så himla kul, det är det här man tränar för, strålade Filip Jakobsson efter den välförtjänta silverpengen.

I Herrklassen gjorde de äldre herrarna i OK Tisaren mycket bra ifrån och landade in på en mycket stark femte placering.