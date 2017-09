Hjälp oss samla till Världens barn!

Hjälp oss att samla in pengar till alla barns rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid.

När som helst fram till den 6 oktober kan du hjälpa oss att stödja Världens barn.

Här nedan ser du de olika alternativen.



Kommuntoppen: Varje vardag beger vi oss till en av länets kommuner för att samla in pengar under en timme mitt på dan.

Se när vi kommer till din kommun.

Om du inte kan komma till oss under den lunchtimme vi finns på torget i din kommun så kan du ändå hjälpa din kommun genom att sätta in pengar på din kommuns digitala bössa under just den timmen vi är där.

Här är kommunernas digitala bössor.

Auktioner: Ge ett bud på auktionerna som pågår måndag till fredag, men är endast öppen EN timme om dagen.

Vad sägs om bubbelpool, bastu, trerätters middag och övernattning vid Hjälmarens vackra strand?

Nu har du chansen att se till att allt detta blir ditt. Lägg ett bud i vår auktion - ALLA pengarna går till Världens barn.

Läs mer om auktionen här

Måndagen den 2 oktober starta vi vår andra auktion – vad du kan bjuda på då är hemligt till dess.

Digital bössa:

När som helst kan du sms:a, swisha eller betala via kort till P4 Örebros digitala bössa för Världens barn.

Så här betalar du via vår digitala bössa.

Telefonsamtal:

Du kan också ringa och ge en gåva, då ringer du 099-520 36.

Ett samtal kostar 50 kronor och 45 kronor går till Världens barn. Det är samma nummer för hela Örebro län.

Hit går pengarna.

Så här gick det förra året