Örebro moské delvis nedbrunnen

Örebro moské i området Vivalla drabbades av en storbrand under natten mot tisdag. Branden startade under natten och släckningsarbetet pågick till tidigt på morgonen, då branden var under kontroll.

Bönesalen i moskéns södra del är helt nedbrunnen, uppger polisen i Örebro län. En del i mitten är skadad medan den norra delen klarat sig hyggligt och är relativt intakt, skriver TT.

Men för den stadige moskébesökaren Abdul Rahman Nour är det ändå en stor tragedi.

– Jag var här bara några timmar innan. Jag kan inte tro det jag ser. Moskén är som ett hem för oss muslimer, det är inte bara en moské, säger han till P4 Örebro medan han beskådar den nedbrunna moskén.

Polisen bekräftar att händelsen, enligt rutiner, utreds som mordbrand.

– Mordbrand är det vi går på. När det handlar om stora värden så blir det den rubriceringen, säger Kenneth Johannesson, vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen till TT.

Under 2014 drabbades Örebro moské av ett attentat när någon kastade in en flaska med misstänkt brandfarligt innehåll genom ett fönster. Den gången bröt ingen brand ut. Brandattentat har även skett mot andra svenska moskéer genom åren. På juldagen 2014 brann en moské i Eskilstuna – där visade utredningen inte på något brott.

Mustafa Setkic vid Sveriges muslimska råd (SMR) uttrycker sin bestörtning över branden.

– En hel del medlemmar har nog upplevt det här som ett livsverk. Det är sorgligt, säger han till TT.

Han understryker att orsaken till branden fortfarande är okänd. SMR har inte fått några rapporter om hot eller liknande mot moskén, säger Mustafa Setkic till TT.