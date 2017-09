NU I P4 ÖREBRO: Hallsbergsborna skramlar till Världens barn

Carina Galanou Ipsonius finns på plats på torget i Hallsberg i en timmes direktsänd radio för att samla pengar.

Du som inte kan vara på plats under den timme vi finns i din kommun, kan delta i utmaningen genom att sätta in pengar i den digitala bössan under den timme vi är där.

Vi läser av bössan direkt före programmets start kl 12 och direkt efter kl 13. Summan som kommit in under timmen läggs ihop med pengarna från bössorna som finns på plats.

Här hittar du din kommuns digitala bössa.

Kommuntoppen har hållit på i några år nu och vissa år har det varit oerhört jämnt i kampen att bli bästa kommun i länet.

Förra året vann Askersund överlägset med drygt 150 000 kronor.

Varje dag hälsar vi på en kommun i länet i vår insamling.

På måndag kommer vi till finns vi på torget i Nora mellan klockan 12 och 13.

Se när vi kommer till din kommun.