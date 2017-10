Arbetsförmedlingen satsar på digitala möten

Den här veckan blir det möjligt för arbetssökande i Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund och Lekeberg att boka möte med arbetsförmedlingen via webben för att sedan ha möte med en arbetsförmedlare via telefon eller videosamtal.

– Om du funderar på att skriva in dig på arbetsförmedlingen eller skriva in dig igen så kan du gå in på webben och i princip boka en tid som passar dig bäst, säger Stefan Pettersson som är sektionschef på Arbetsförmedlingen Örebro Syd.

Jag tycker mer om att sitta öga mot öga och prata.

Därefter ringer en förmedlare som sitter i en kundtjänst någonstans i landet upp dig, och genomför ett inskrivningssamtal utifrån det material du lagt in tidigare.

Den digitala servicen har nu införts i 9 av länets 12 kommuner och kommer kunna användas av arbetssökande i hela länet inom ett år.

Två personer som gått till arbetsförmedlingen i Hallsberg för att ha möte med sin arbetsförmedlare är Mikael Strömberg och Lama Yasin. De tycker att ett möte på plats ändå känns bättre än att sköta kontakten hemifrån.

– Jag tycker personligen att det är lättare att komma till ett ställe och få det här "go:et". Jag tycker mer om att sitta öga mot öga och prata, säger Mikael Strömberg.

– När vi träffas och pratar "face to face" är det bättre för mig för jag kan inte prata så mycket svenska, säger Lama Yasin.

Finns det en risk att det blir lite opersonligt?

– Det kanske blir lite opersonligt men det är klart att du kan ha ett möte på webben, ett videosamtal eller ett bra telefonsamtal som blir precis lika personligt som annars. Jag tror det kommer funka bra, säger Stefan Pettersson, sektionschef på arbetsförmedlingen Örebro Syd.