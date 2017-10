Örebroarna gav näst mest till Världens Barn

Örebro län hamnade på en fjärde placering i Länskampen. Tävlingen anordnas av Världens Barn med målet att samla in så mycket pengar som möjligt per invånare till världens mest utsatta barn.

Under fem år har örebroarnas engagemang nästan ökat fyra gånger om, då från att ha samlat in 2,94 kronor per invånare och hamnat på 24:e plats, till att i år samlat in 9,52 kronor per örebroare och därmed näst mest generösa storstad.

Mest generösa storstad, Eskilstuna, knep förstaplatsen med 10 öre mer per invånare, dvs 9,62 kr.